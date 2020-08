Il segreto anticipazioni: Rosa e Adolfo pronti per le nozze mentre Marta soffre in silenzio (Di lunedì 31 agosto 2020) Che cosa succederà nelle puntate de Il segreto in onda la prossima settimana? Lo scopriamo partendo dalla trama di domani, 1 settembre 2020. Come avrete visto questa settimana niente più repliche: sono tornati infatti in onda gli episodi inediti della soap spagnola. E domani, che cosa succederà a Puente Viejo? Ve lo raccontiamo con le anticipazioni: fervono i preparativi per il matrimonio di Adolfo e Rosa. I due ragazzi vivono questo momento in modo molto diverso anche perchè mentre Rosa è follemente innamorata del figlio della marchesa, lui invece, non prova lo stesso sentimento. Il suo cuore infatti batte per Marta…Cosa succederà quindi a Puente Viejo? Lo scopriamo con le ultime notizie dalla Spagna, ecco per voi i ... Leggi su ultimenotizieflash

