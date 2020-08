‘Guardia sei tu’, la lista a sostegno di Sebastianelli si presenta (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: 6 minutiGuardia Sanframondi (Bn) – “Stasera siamo tra amici, gli amici di sempre. Amici leali e sinceri a cui va il mio ringraziamento, perché mi hanno dato molto e mi hanno permesso di crescere sia a livello umano che politico”. Queste le parole d’esordio di Gabriele Sebastianelli, dopo le note di accompagnamento di Vasco Rossi, in una piazza Castello piena, curiosa, partecipe e attenta, soprattutto al mantenimento del giusto distanziamento e al corretto utilizzo dei Dpi. Gabriele Sebastianelli, in corsa per le prossime elezioni amministrative del 20 e 21 settembre con la lista “Guardia sei tu” con grande orgoglio ha presentato la sua squadra, ricca di esperienza, competenza, professionalità e freschezza. Dopo il ricordo commosso dell’ex ... Leggi su anteprima24

