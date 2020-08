Giuseppe Lupi, morto a 29 anni in sala operatoria (Di lunedì 31 agosto 2020) Giuseppe si era sottoposto ad un intervento cardiochirurgico a Torrette. La comunità abruzzese è sotto choc, i familiari vogliono risposte. Non si è trattato di un intervento di cardiochirurgia d’urgenza ma di uno periodico, considerato quasi un intervento di routine. È accaduto all’ospedale di Torrette, ad Ancona, nella mattinata di venerdì scorso, dopo una lunga … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

La vittima è Giuseppe Lupi, originario e residente ad Ancarano, in provincia di Teramo, da un paio di anni impiegato nel centro medico di Maltignano, in provincia di Ascoli Piceno, a pochi chilometri ...Morire a neanche 30 anni durante un intervento chirurgico al cuore. Capita anche nei reparti della sanità d’eccellenza, come la Cardiochirurgia pediatrica degli Ospedali Riuniti Ancona, uno staff di s ...