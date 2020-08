Giulini, presidente Cagliari: “Nainggolan? C’è la volontà di proseguire insieme, ma Inter ci deve venire incontro” (Di lunedì 31 agosto 2020) Il presidente del Cagliari Giulini su Nainggolan Da domani Radja Nainggolan sarà nuovamente un giocatore dell’Inter dopo che il suo prestito al Cagliari scadrà nella giornata odierna. Il giocatore ha più volte espresso la sua volontà di rimanere in Sardegna, concetto questo ribadito anche da Giulini, presidente del club rossoblu. “C’è la volontà del giocatore, dell’allenatore e anche la mia. Dipende tutto dal nostro incontro con l’Inter, ci dovrà venire incontro. Vorremmo risolvere al più presto” le parole del numero uno rossoblu. (fonte: centotrentuno.com) L'articolo Giulini, presidente ... Leggi su intermagazine

