"Ferrari, che malinconia: ora serve umiltà" (Di lunedì 31 agosto 2020) Giancarlo Minardi commenta la crisi delle Rosse, a Spa più lente delle Alpha Tauri nate nella sua ex scuderia. "Eppure le risorse ci sono". Leggi su quotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari che "Ferrari, che malinconia: ora serve umiltà" Quotidiano.net Sprofondo rosso anche in Belgio: l'ennesimo flop stagionale della Ferrari

Ennesima gara da dimenticare per la Ferrari che esce con le ossa rotte, ancora una volta, nei confronti di quasi tutte le altre scuderie. Dopo la pessima qualifica di ieri dove le rosse non hanno nemm ...

La Ferrari non ha ancora raggiunto il punto più basso

Al giro 16 del GP di Spa – Francorchamps (vinto ovviamente da Lewis Hamilton), proprio mentre Kimi Raikkonen superava Sebastian Vettel nel rettilineo in fondo a Eau Rouge, qualcuno in Ferrari deve ave ...

