Febbre del Nilo, morto uomo di 80 anni, un altro in gravi condizioni a Cremona (Di lunedì 31 agosto 2020) Un signore di 80 anni è morto per Febbre del Nilo, una malattia virale che si manifesta soprattutto negli uccelli ma che può essere trasmessa anche agli esseri umani. Il decesso è avvenuto all’ospedale Maggiore di Cremona. A rivelarlo è il primario di Pneumologia Giancarlo Bosio. Non si tratta del primo caso di Febbre del Nilo nella zona. Dopo l’anziano signore un secondo caso è stato confermato nella stessa struttura, nel reparto Malattie Infettive: un settantenne ricoverato dopo ferragosto in terapia intensiva in condizioni gravissime. Il quadro clinico del paziente oggi è nettamente migliorato ma tutt’ora il settantenne si trova in pneumologia ancora sotto ... Leggi su tpi

