Effetto Covid sul Pil nel secondo trimestre, -12,8%. Pesa la domanda interna. L’Istat: “Flessione mai registrata dal 1995” (Di lunedì 31 agosto 2020) Nel secondo trimestre del 2020, rende noto l’Istat, il prodotto interno lordo è diminuito del 12,8% rispetto al trimestre precedente e del 17,7% nei confronti del secondo trimestre del 2019. Una flessione mai registrata in questi termini dal 1995. La stima preliminare della variazione congiunturale del Pil diffusa il 31 luglio 2020 era stata del -12,4% mentre quella tendenziale del -17,3%. Il secondo trimestre del 2020 ha avuto una giornata lavorativa in meno sia rispetto al trimestre precedente sia nei confronti del secondo trimestre del 2019. La variazione acquisita per il 2020 è pari a -14,7%. Rispetto al trimestre precedente, tutti i principali aggregati della ... Leggi su lanotiziagiornale

