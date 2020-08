Dieta con pane integrale: dimagrisci e riduci il rischio diabete (Di lunedì 31 agosto 2020) Aggiungere il pane integrale alla propria Dieta ed eliminare quello preparato con farine raffinate può rivelarsi una scelta utile ai fini della perdita di peso e della riduzione del rischio di diabete. Questo alimento ha proprietà che sono da anni al centro dell’attenzione scientifica. Degno di nota a tal proposito è uno studio osservazionale condotto da un team di esperti attivi presso l’HealthPartners Institute for Education and Research di Bloomington (USA). Il lavoro di ricerca in questione, pubblicato per la prima volta nel 2013, ha monitorato le condizioni di un campione di 72.215 donne senza diabete al basale, tenendo sotto controllo il consumo di cereali integrali. A un follow up mediano pari a 7,9 anni, è stato possibile individuare ... Leggi su dilei

CarloCalenda : “Una salute conservata con una dieta troppo severa non è che una penosa malattia”. Consolatoria la citazione di Mon… - lauranaka : #WarrenBuffett: il video tributo di Bill Gates, che dedica all'amico una torta a forma di #Oreo con impressa la sua… - iannari90 : Da una parte aspetto la prima visita dalla dietologa e l'inizio della dieta con ansia, dall'altra mi pento amaramen… - alesaura : Io voglio fare trentamila aperitivi con tutti e invece sono a dieta, c’è il covid e non esco mai dal lavoro in tempo per l’aperitivo. - mel_agna : Guardiamo il lato positivo: dove non riuscivo con la dieta ci sto riuscendo con la depressione -

Ultime Notizie dalla rete : Dieta con Dieta con pane integrale: dimagrisci e riduci il rischio diabete DiLei Dieta scaccia-ansie, dalla cioccolata alle cozze: ecco tutti gli alimenti per superare la tristezza

Dieta da rientro diversa rispetto agli scorsi anni ... «controbilancia il minor apporto calorico di circa il 20% di lipidi inferiore alla carne, con un introito proteico di ottima qualità e ...

Giappone: nuovo premier potrebbe essere votato in sessione straordinaria Dieta il 17 settembre

Tokyo, 31 ago 10:54 - (Agenzia Nova) - Il successore del primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, potrebbe essere ufficialmente nominato il 17 settembre in una sessione straordinaria della Dieta, il p ...

Dieta da rientro diversa rispetto agli scorsi anni ... «controbilancia il minor apporto calorico di circa il 20% di lipidi inferiore alla carne, con un introito proteico di ottima qualità e ...Tokyo, 31 ago 10:54 - (Agenzia Nova) - Il successore del primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, potrebbe essere ufficialmente nominato il 17 settembre in una sessione straordinaria della Dieta, il p ...