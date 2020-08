Chiesa Juve, il viola torna di moda: possibile contropartita nell’affare (Di lunedì 31 agosto 2020) In casa Juve torna a far parlare il nome di Federico Chiesa: l’attaccante della Fiorentina potrebbe essere il nuovo colpo del club bianconero La Juve si guarda intorno sul mercato: i bianconeri potrebbero arrivare a Federico Chiesa, da tempo nel mirino del club che però negli ultimi mesi sembrava messo leggermente da parte. Secondo Tuttosport, Paratici vorrebbe un esterno per il 3-5-2 di Pirlo e starebbe pensando proprio al classe ’97. Per convincere il club viola, i bianconeri potrebbero mettere sul piatto una contropartita: Gonzalo Higuain o Luca Pellegrini. L’obiettivo è quello di convincere Commisso ad un prestito oneroso con successivo riscatto. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

