Chiellini e il dolce ritorno in Nazionale: “Qualche dubbio lo avevo, ma ringrazio Mancini” (Di lunedì 31 agosto 2020) Più di un anno dall’ultima volta in Nazionale. In mezzo, un grave infortunio e una pandemia che ha stravolto il mondo. Adesso, nonostante sia nella fase finale della sua carriera, per Giorgio Chiellini è un nuovo inizio. E’ stato convocato di nuovo dal ct Mancini per le due gare di Nations League contro Bosnia e Olanda e anche di questo ha parlato nel corso della conferenza stampa odierna. “Mi ha fatto piacere – le sue parole – essere richiamato in azzurro. Qualche dubbio lo avevo, ma il mister si è fatto sentire spesso in questi mesi, mi è stato sempre vicino e non posso che essergli grato. Vestire la maglia dell’Italia per me è sempre una grande emozione. avevo bisogno di tornare in azzurro. E’ stato un anno difficile ... Leggi su calcioweb.eu

