Chi è Sophie Codegoni? La nuova tronista di Uomini e Donne lavora per Chiara Ferragni [FOTO] (Di lunedì 31 agosto 2020) La prossima stagione di Uomini e Donne sta per ripartire. La conduttrice del dating show, Maria De Filippi, ha deciso di unire trono over e trono classico quindi vedremo in un’unica formula tutti i i protagonisti di questa nuova edizione del programma. Sono stati già svelati i nomi dei nuovi tronisti. La ventinovenne Jessica, una giovane mamma impiegata alle poste, Davide, 25enne salentino e ristoratore, Gianluca il fisioterapista di 30 anni. Tra di loro spicca il nome di Sophie Codegoni la tronista più giovane della storia di Uomini e Donne. Infatti ha 18 anni e questa è la sua prima esperienza televisiva. Sophie Codegoni, nuova tronista di ... Leggi su velvetgossip

