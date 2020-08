CDS – Napoli, Arkadiusz Milik e Nikola Maksimovic verso la Roma per prendere Cengiz Under e Jordan Veretout (Di martedì 1 settembre 2020) L’asse Napoli-Roma si fa sempre più caldo sulla strada del calciomercato. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport si prospetta infatti una doppia operazione che potrebbe prendere corpo proprio nelle prossime ore. Sono due i nomi che compongono un quadro potenzialmente interessante. Lo scambio che si starebbe preparando tra i due club prevederebbe il passaggio in giallorosso di Arkadiusz Milik e Nikola Maksimovic, entrambi in scadenza nel 202. Al Napoli approderebbero così Cengiz Under, Jordan Veretout e il giovane Alessio Riccardi, nonostante alcune voci abbiano già allontanato quest’ultimo dalla maglia azzurra. Un’operazione che, ... Leggi su calciomercato.napoli

Spazio_Napoli : - juve_magazine : CDS - D'Ubaldo: 'Dzeko-Juve? La Roma vorrebbe avere prima l’ok per Milik, se il Napoli fa un’offerta importante può… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - D'Ubaldo: 'Dzeko-Juve? La Roma vorrebbe avere prima l’ok per Milik, se il Napoli fa un’offerta importante può pre… - susydigennaro : RT @napolimagazine: CDS - D'Ubaldo: 'Dzeko-Juve? La Roma vorrebbe avere prima l’ok per Milik, se il Napoli fa un’offerta importante può pre… - roma_magazine : CDS - D'Ubaldo: 'Dzeko-Juve? La Roma vorrebbe avere prima l’ok per Milik, se il Napoli fa un’offerta importante può… -

Ultime Notizie dalla rete : CDS Napoli CdS - Ritiro Napoli, altri casi di COVID-19 in un albergo a Castel di Sangro GonfiaLaRete CDS – Napoli, Arkadiusz Milik e Nikola Maksimovic verso la Roma per prendere Cengiz Under e Jordan Veretout

L’asse Napoli-Roma si fa sempre più caldo sulla strada del calciomercato. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport si prospetta infatti una doppia operazione che potrebbe prendere corpo pro ...

CdS – Maxi scambio Roma-Napoli: Milik e Maksimovic per Veretout, Under e Riccardi!

La prima pagina de “Il Corriere dello Sport” in edicola domani, torna sull’asse di mercato tra Roma e Napoli. Secondo il quotidiano sportivo, le due società sembrano essere pronte a concludere un maxi ...

L’asse Napoli-Roma si fa sempre più caldo sulla strada del calciomercato. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport si prospetta infatti una doppia operazione che potrebbe prendere corpo pro ...La prima pagina de “Il Corriere dello Sport” in edicola domani, torna sull’asse di mercato tra Roma e Napoli. Secondo il quotidiano sportivo, le due società sembrano essere pronte a concludere un maxi ...