Ardea, anche l’Associazione Nuova California affianca le famiglie contro la riconferma del dirigente scolastico dell’IC Ardea 2 (Di lunedì 31 agosto 2020) “In merito alle notizie apparse sui giornali locali, circa la riconferma del dirigente scolastico I.C. Ardea 2, l’Associazione Nuova California 2004 ODV Onlus, esprime la propria preoccupazione e si schiera al fianco delle famiglie e degli insegnanti”. Inizia così la nota a firma di Piero D’Angeli, Presidente del Comitato di Quartiere di Nuova California, che prende posizione nella delicata questione della riconferma del dirigente scolastico, andando ad affiancare la protesta dei genitori. “A pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico 2020/2021 non sappiamo ancora quali ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Ardea, anche l’Associazione Nuova California affianca le famiglie contro la riconferma del dirigente scolastico del… - HecSkill : @SBarutta @taxbod @tom_usher_ @SandraDunn1955 Infatti. Anche se piove forte ora qua a Ardea, fra un po prendero u… - robertodp1958 : @MarcoStac Mia sorella aveva comprato una casetta dopo Torvaianica, comune di Ardea. Era anche nuova. Ha restituito… - LatinaBiz : Auto distrutta C'è stato un furto in un negozio di telefona, un'auto bruciata e un cumulo di rifiuti sversati. C'è… - CorriereCitta : Ardea, ennesimo incendio: a fuoco anche un’auto e una roulotte -

Ultime Notizie dalla rete : Ardea anche

Il Caffè.tv

(Meridiananotizie) Ardea, 30 agosto 2020 – Si sono rivolti alla stampa alcuni cittadini che continuano a vedere crescere i rifiuti scaricati in via Laurentina sull’argine di un fiumiciattolo, affluent ...Ardea – Più certezze sul nuovo anno scolastico e sulla riapertura delle scuole. E’ quello che chiede Lorena Clazzer, presidente del comitato “Teniamoci per Mano” di Cambiamo, a nome dei genitori di Ar ...