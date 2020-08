Anticipazioni Daydreamer 2 settembre: nuovo cliente per la Fikri Harika, Fabri e Gamze ingelosiscono Can e Sanem (Di lunedì 31 agosto 2020) Anticipazioni Daydreamer 2 settembre: mentre attendiamo di vedere la puntata di oggi della soap, ecco che cosa succederà domani. La “Fikri Harika” vincerà il bando per lavorare per la “Compass Sport”. Can continuerà ad essere geloso di Fabri e Sanem di Gamze. I due innamorati si faranno credere a vicenda di aver accettato inviti dai loro spasimanti per la serata. Anticipazioni Daydreamer 2 settembre: la Fikri Harika si aggiudica lo spot pubblicitario per la “Compass Sport” Domani vedremo che la “Fikri Harika” riuscirà a vincere il bando per realizzare lo spot ... Leggi su pianetadonne.blog

