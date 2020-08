Adriano Panatta contro chi nega il Covid: “Sono scemi. Come si fa a negare l’evidenza?”. E sulle discoteche dice: “Un errore aprirle” (Di lunedì 31 agosto 2020) “Possono pure insultarmi, ma i negazionisti sono scemi. Mettono a rischio tutti noi, se prendessero piede non ne usciremmo più”. Non usa mezzi termini l’ex tennista Adriano Panatta, intervistato a La Stampa, nel commentare le manifestazioni di chi sminuisce la pericolosità del Covid che si sono svolte a Berlino nelle ultime settimane. “Ho visto le immagini, tante teste rasate e magliette discutibili – racconta Panatta – e ho pensato: ma questi sono scemi. Come si fa a negare l’evidenza? Ci siamo già dimenticati i camion che portavano via le bare dalle zone rosse?”. Il 70enne aveva già detto Come la pensa in un post su Twitter, attirandosi gli ... Leggi su ilfattoquotidiano

