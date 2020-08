A Bari Fabrizio Garghetti in 'Punti di vista Dentro fuori, Out-Off, Fino all'ultimo respiro' (Di lunedì 31 agosto 2020) Lunedì 31 agosto 2020 , dalle 18.30 alle 20.00 e martedì 01 settembre 2020 dalle 19.00 alle 20.00 l'Ars Toto Srl, in occasione dell'iniziativa artistica 'Frammenti di Paesaggi umani Puglia - Sicilia - ... Leggi su baritoday

Ilikepuglia : 'Frammenti di Paesaggi umani', a Bari la performance del fotoreporter Fabrizio Garghetti - ermarpione : Il 5 settembre Ermal e Fabrizio in Arena di Verona e indovinate quando torno io a Verona da Bari? Il 6 settembre. Il 6. -

Ultime Notizie dalla rete : Bari Fabrizio

Giornale di Puglia

Il quinto e ultimo appuntamento con Radionorba Vodafone Battiti Live è disponibile in streaming on demand sul portale Mediaset Play Lunedì 31 agosto in prima serata su Italia 1 va in onda la quinta e ...Il club granata prepara la prossima stagione, in arrivo gli ultimi colpi per completare la rosa da mettere a disposizione di Castori. La Salernitana lavora per costruire la squadra in vista della pros ...