Volley femminile, Supercoppa 2020: i risultati aggiornati in tempo reale (Di domenica 30 agosto 2020) I risultati aggiornati in tempo reale della Supercoppa femminile 2020 di Volley. Si parte sabato 29 agosto con i primi match del primo turno, per poi concludere con la finale del 6 settembre nella Piazza dei Signori a Vicenza. Formula inedita che vedrà al via tutte le formazioni partecipanti alla Serie A1 femminile 2019/2020, con Busto Arsizio direttamente al secondo turno e Conegliano già qualificata in Final Four in virtù delle defezioni di Filottrano e Caserta. Di seguito tutti i risultati della manifestazione. FORMULA E DATE IL PROGRAMMA DEL PRIMO TURNO IL TABELLONE DEL SECONDO TURNO Ecco il calendario completo e i risultati della ... Leggi su sportface

Firenze ha sconfitto Casalmaggiore per 3-2 (23-25; 25-22; 17-25; 27-25; 15-13) e si è così qualificata al secondo turno della Supercoppa Italiana 2020 di volley femminile. Le toscane sono riuscite a i ...

Fine estate e al tempo stesso nuovo inizio. La pallavolo femminile è tornata in campo oggi dopo quasi sei mesi di stop imposto dal Covid per la prima giornata di Supercoppa. A porte chiuse, senza il s ...

