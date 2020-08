"Una bella Tac al cervello". Marco Travaglio fuori controllo: brutalizza Romano Prodi: "A spirale"; un attacco inaudito (Di domenica 30 agosto 2020) "Che forma ha il cervello di Romano Prodi?". Se lo chiede Marco Travaglio e la risposta, contenuta nell'editoriale del direttore del Fatto quotidiano, non farà piacere al professore. Il tema è il referendum sul taglio dei parlamentari, bandiera grillina tanto cara al giornale più a 5 Stelle d'Italia. L'ex premier si è schierato pubblicamente per il no, sostenendo che se il taglio passasse molti, in Parlamento, potrebbe considerare non più necessaria una riforma ben più articolata a livello di elettorale e costituzionale. "Cioè: gli eletti sono troppi - riassume Travaglio -, ma lui vota No perché se vince il Sì, che condivide, qualcuno penserà (chi? perché? maddeché?) che questa ... Leggi su liberoquotidiano

GassmanGassmann : La morte di Ebru Timtik ,dopo 238 giorni di carcere ingiusto in Turchia, decreta la definitiva fine di una società… - il_pucciarelli : Un'altra grande performance: una bella festicciola con anche Lealtà e Azione e l'editore di Casapound ?? - carlosibilia : Una spiaggia recuperata grazie al lavoro dei percettori del #RedditodiCittadinanza. E' la bella storia che arriva d… - bmariech : Abbiamo una lingua talmente bella e raffinata e complessa che proprio non capisco quando la storpiate usando costru… - paolopischedda3 : RT @GassmanGassmann: La morte di Ebru Timtik ,dopo 238 giorni di carcere ingiusto in Turchia, decreta la definitiva fine di una società lib… -

Ultime Notizie dalla rete : Una bella Castronovo a GS.it: “A fari spenti sta nascendo una bella Akragas. Obiettivi, tifosi e avversarie...“ GoalSicilia.it "Lavoratoriii". La scena di Alberto Sordi è nata a Fiorenzuola di Focara

Pesaro, 30 agosto 2020-Gli abitanti di Fiorenzuola di Focara lo raccontano da tempo. Come una leggenda. Ma è realtà. Nel tratto iniziale della strada che dal Valico della Siligata porta a Fiorenzuola ...

Alberto Manfredini velista per caso conquistò anche un Mondiale Ior

CARRARA. Nel ’64 l’organizzazione della vela italiana subì una rivoluzione che non era solo di facciata, ma anche sostanziale: da Usvi (Unione Società Veliche Italiane) passò a Fiv (Federazione Italia ...

Pesaro, 30 agosto 2020-Gli abitanti di Fiorenzuola di Focara lo raccontano da tempo. Come una leggenda. Ma è realtà. Nel tratto iniziale della strada che dal Valico della Siligata porta a Fiorenzuola ...CARRARA. Nel ’64 l’organizzazione della vela italiana subì una rivoluzione che non era solo di facciata, ma anche sostanziale: da Usvi (Unione Società Veliche Italiane) passò a Fiv (Federazione Italia ...