Ufficiale: Fulham, riscattato Reed (Di domenica 30 agosto 2020) Dopo l’arrivo in prestito di Mario Lemina, il Fulham ha comunicato di aver riscattato dal Southampton Harrison Reed. Centrocampista classe ’95, Reed ha collezionato 24 presenze nell’ultima stagione al Craven Cottage. Si è legato con il club inglese con un contratto fino al 2024. Foto: sito Ufficiale Fulham L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

