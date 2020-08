Taglio parlamentari, il No di Prodi e il Sì di Letta: nel Pd divisi anche i padri nobili (Di domenica 30 agosto 2020) Referendum Taglio parlamentari, il “No” di Prodi e il “Sì” di Letta: guerra fredda nel Pd Settembre è alle porte e si avvicina la fatidica data del “Sì o No”. Il 20 e 21 settembre l’Italia è chiamata alle urne per decidere di confermare, o meno, il testo di legge approvato in Parlamento lo scorso 8 ottobre 2019 sulla riduzione del numero dei parlamentari: da 945 a 600. E se gli elettori mostrano un crescente disorientamento sul voto certo all’interno dei partiti la situazione non è diversa. E il Pd troneggia il fronte degli indecisi con un esercito tutt’altro che coeso: il Partito, si direbbe, è lacerato con i suoi padri nobili diametralmente schierati e distanze ... Leggi su tpi

