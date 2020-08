Scardina: l’ex di Diletta Leotta è positivo al Covid. Il giallo dell’autocertificazione compilata in palestra (Di domenica 30 agosto 2020) Scardina: l’ex di Diletta Leotta è positivo al Covid. Il giallo dell’autocertificazione compilata in palestra Daniele Scardina è risultato positivo al Coronavirus dopo le vacanze trascorse a Porto Cervo, in Sardegna. Scardina è un paziente completamente asintomatico. Tuttavia, una volta rientrato dalle vacanze trascorse nell’isola avrebbe dovuto adottare una serie di comportamenti e accortezze raccomandati e necessari per chi, come lui è stato ospite delle notti a rischio Covid del Sottovento di Porto Cervo. Invece Scardina, ex fidanzato della conduttrice sportiva Diletta ... Leggi su tpi

