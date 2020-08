Rummenigge conferma le partenze di Thiago e Javi Martinez (Di domenica 30 agosto 2020) L’amministratore delegato del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge ha parlato al quotidiano Die Welt del futuro di Thiago Alcantara e Javi Martinez. Secondo l’ex difensore, i due nazionali spagnoli dovrebbero lasciare il club bavarese quest’estate. “Thiago sembra che voglia lasciarci. Stiamo aspettando un’offerta in questi giorni. Il contratto di Javi Martinez è valido ancora un anno ma gli abbiamo fatto capire che non avremmo messo ostacoli sulla sua strada qualora si presentasse un’offerta”. Foto: Twitter Bayern L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

sportli26181512 : Bayern, Rummenigge conferma gli addii di Thiago Alcantara e Javi Martinez: Il Ceo del Bayern Monaco, Karl Heinze Ru… -

Ultime Notizie dalla rete : Rummenigge conferma

Il CEO del Bayern Monaco conferma che lo spagnolo andrà via: attesa un'offerta dall'Inghilterra la prossima settimana. Thiago Alcántara e il Bayern Monaco si lasceranno dopo aver vinto tutto quello ch ...Il futuro di Marcelo Brozovic è sempre più lontano dall'Inter e per il croato le pretendenti non mancano. Si è parlato di un interesse del Psg, del Bayern Monaco (non smentito né confermato dal Ceo Ka ...