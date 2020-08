Report allenamento, Manolas out per una leggera pubalgia (Di domenica 30 agosto 2020) E’ il settimo giorno di allenamenti a Castel di Sangro, per il Napoli. La squadra di Gattuso resterà nel ritiro abruzzese fino al 4 settembre per preparare al meglio la nuova stagione 2020/21. Il Napoli ha pubblicato il Report della seduta pomeridiana. “La squadra si è allenata nel pomeriggio allo Stadio Patini iniziando la sessione con una serie di torelli e riscaldamento a secco. Successivamente lavoro aerobico ed esercitazioni di passaggi e possesso palla. Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto. Manolas ha lasciato il campo anzitempo per una leggera lombagia“. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

