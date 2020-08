Protezione Civile, domani allerta meteo per vento forte e mare agitato (Di domenica 30 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per vento forte e mare agitato valevole dalle 9 alle 18 di domani sulle zone 1,3,5,6 (Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Zona 5: Tusciano e Alto Sele; Zona 6: Piana Sele e Alto Cilento) con particolare riferimento alla fascia costiera. Si raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi rispetto alle sollecitazioni dei venti e del mare e di prestare attenzione al verde pubblico, alle strutture mobili e alle banchine. Si ... Leggi su anteprima24

VincenzoDeLuca : Gli ospedali #Covid sono vuoti? Che idiozia. È come dire alla Protezione Civile: perché avete le tende e le cucine… - GiovanniToti : Anche in una sera d’allerta, tra una telefonata e l’altra alla nostra Protezione Civile sempre al lavoro, quattro p… - RaiNews : #Coronavirus, continua l'impennata dei contagi in #Italia. Per la prima volta dal 12 maggio si torna a superare quo… - Dixy62553861 : RT @FrancoLandella: Ciro, volontario della Protezione Civile di ERA Ambiente, è stato investito da un'auto in corsa mentre era impegnato a… - IzzoEdo : RT @pazzoperrep: SCOOP! Oggi @RiccardoLuna analizza dettagliatamente un documento sui rischi del #Covid_19 custodito dalla Protezione civi… -

Ultime Notizie dalla rete : Protezione Civile Protezione civile: allerta rossa per rischio idrogeologico su tutta la provincia Varesenews Il maltempo si abbatte da Gorizia a Grado: alberi crollati, danni e decine di interventi

GORIZIA Il maltempo e il forte vento hanno flagellato, nella mattinata di domenica 30 agosto, il Friuli e l'Isontino, con danni segnalati a Grado, Gorizia, Ronchi, Fogliano Redipuglia, San Canzian e M ...

Maltempo: domani allerta meteo per vento forte e mare agitato

La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per vento forte e mare agitato valevole dalle 9 alle 18 di domani lunedì 31 agosto sulle zone 1,3,5,6 (Zona 1: Piana c ...

GORIZIA Il maltempo e il forte vento hanno flagellato, nella mattinata di domenica 30 agosto, il Friuli e l'Isontino, con danni segnalati a Grado, Gorizia, Ronchi, Fogliano Redipuglia, San Canzian e M ...La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per vento forte e mare agitato valevole dalle 9 alle 18 di domani lunedì 31 agosto sulle zone 1,3,5,6 (Zona 1: Piana c ...