Papà spara ai figli disabili nel sonno: morto il più giovane, l'altro è ferito (Di domenica 30 agosto 2020) Uccide un figlio e ferisce l'altro nel sonno . Tragedia familiare a Soccavo , quartiere della zona occidentale di Napoli. Un uomo di 88 anni ha esploso quattro colpi di arma da fuoco contro i suoi due ...

Tumori: per controllare il collo dell'utero meglio il Pap-test o quello per papilloma virus? Corriere della Sera Valerio Staffelli, morto il papà Gennaro: «Ciao grande capo, mi mancherai. Ti voglio bene»

Ciao grande capo, mi mancherai. Ti voglio bene». Lo storico inviato di Striscia la notizia ha dato l'annuncio attraverso il suo ...

Addio a Joe Ruby, il papà di Scooby-Doo

Spettacoli e Cultura - Lanimatore statunitense aveva 87 anni: è stato il creatore di cartoni animati di successo per Hanna-Barbera. Barbera, è morto per cause naturali nella sua casa di Westlake Villa ...

