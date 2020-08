Mourinho sfida Klopp e Guardiola: “Non sono vecchio e ho ancora tanta voglia di vincere” (Di domenica 30 agosto 2020) Il guanto di sfida è stato lanciato. José Mourinho è pronto a dare battaglia nella prossima stagione di Premier League. Il tecnico del Tottenham, come riporta il Mirror, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn, che sanno tanto di messaggio per gli altri colleghi del campionato inglese, Klopp e Guardiola su tutti visti i recenti successi nel torneo.Mourinho: "Non sono vecchio. Ho tanta voglia di vincere"caption id="attachment 988011" align="alignnone" width="1024" Mourinho (getty images)/captionLo Special One è il quinto allenatore più anziano della Premier League inglese. Non per questo ha meno voglia di vincere o meno motivazione. Lo spiega bene il portoghese che ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho sfida Mourinho ha convinto il Tottenham: sfida alla Juventus per Zaniolo ItaSportPress Mercato estero: l'Arsenal sfida la Juve per Thomas e Aouar, il Barcellona offre Griezmann per Joao Felix!

Mourinho ha convinto il Tottenham: sfida alla Juventus per Zaniolo

In casa Tottenham è tempo di importanti cambiamenti. L’ultima stagione non è andata secondo le aspettative: eliminazioni precoci nelle coppe nazionali, un modesto sesto posto in Premier League e una d ...

