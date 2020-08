Meghan Markle rimpiazzata: chi ha preso il suo posto a Kensington Palace (Di domenica 30 agosto 2020) Harry e Meghan Markle lasciano i palazzi nobiliari: niente paura, a rimpiazzarli ci penseranno la principessa Beatrice di York e il marito Edoardo Mapelli Mozzi, freschi di royal wedding. Beatrice di York e il marito, freschi sposi, sarebbero in procinto di traslocare a Nottingham Cottage, l’ex casa dei duchi di Sussex: Harry e Meghan Markle. … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

lillydessi : Meghan, Kate, Diana ed Elisabetta: i profumi della royal family - CrestaLaila : Meghan Markle elogia Harry: 'È femminista' - zordan_giulia99 : RT @vogue_italia: Eleganza Dior ?? Qui trovate tutti i look Royal di Meghan ?? - storedotcomau : RT @vogue_italia: Eleganza Dior ?? Qui trovate tutti i look Royal di Meghan ?? - vogue_italia : Eleganza Dior ?? Qui trovate tutti i look Royal di Meghan ?? -