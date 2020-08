La Roma di Bavagnoli crea tanto ma vince a fatica: contro il Bari è 2-0 (Di domenica 30 agosto 2020) Roma – Prima partita casalinga per l’AS Roma Femminile di Betty Bavagnoli che, al Campo Fulvio Bernardini di Trigoria, batte per 2-0 la Pink Bari di Cristina Mitola grazie alle reti di Andressa su rigore e Lazaro, entrambe arrivate nei secondi quarantacinque minuti. Padrone di casa che, per demeriti propri e numerosi errori sotto porta, faticano più del previsto a superare le pugliesi, che in un paio di occasioni vanno anche vicine al bersaglio grosso. Con questa vittoria la Roma scavalca in classifica le rivali odierne portandosi a quota quattro punti in classifica. Myllyoia neutralizza Serturini, Giugliano tira alto Le giallorosse partono forte provando subito a sbloccare la partita, prima con l’ex di turno Annamaria Serturini e poi con Manuela Giugliano: la ... Leggi su romadailynews

