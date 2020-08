Kean, niente ritorno alla Juventus: per l’Everton è incedibile e resta al 100% (Di domenica 30 agosto 2020) Potrebbe essere stato solo un fuoco di paglia il vociferare sul possibile ritorno di Moise Kean alla Juventus dopo una sola stagione all'Everton. Nelle scorse ore erano state insistenti le voci che volevano l'attaccante di nuovo nella Torino bianconera, magari in prestito o inserito in un potenziale scambio con Ramsey. In Inghilterra, invece, sono di parere opposto con alcune voci provenienti dall'ambiente Toffees che danno il giovane bomber incedibile.Kean resta all'Everton: fa parte del progetto al 100%caption id="attachment 925547" align="alignnone" width="569" Kean (getty images)/captionSecondo quanto si apprende da Liverpool Echo, il futuro del classe 2000 sarebbe ancora all'Everton. Infatti, interrogati dal giornale inglese, ... Leggi su itasportpress

