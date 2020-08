Johnson incapace di gestire la pandemia: i laburisti salgono nei sondaggi (Di domenica 30 agosto 2020) La pandemia ha messo alle corde il sovranismo: iIl primo ministro britannico Boris Johnson deve affrontare un crescente malumore nel suo stesso partito conservatore per la risposta data dal governo ... Leggi su globalist

La pandemia ha messo alle corde il sovranismo: iIl primo ministro britannico Boris Johnson deve affrontare un crescente malumore nel suo stesso partito conservatore per la risposta data dal governo al ...È un errore, come hanno sperimentato di persona negazionisti incauti come il premier britannico Boris Johnson o il presidente brasiliano Bolsonaro. In Italia, nel doloroso periodo compreso tra marzo e ...