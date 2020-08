Giovane surfista muore nell'Aare (Di domenica 30 agosto 2020) Trasferito in condizioni critiche in ospedale, il 18enne è morto a causa delle ferite riportate. Leggi su media.tio.ch

Ieri nel canton Berna un 18enne è morto mentre faceva surf sul fiume Aare. Il giovane è stato portato in condizioni critiche all’ospedale, dove però è morto poco tempo dopo. I soccorsi erano stati avv ...Un giovane che si trovava in difficoltà in mare a Santa Teresa di Riva con la sua tavola da windsurf è stato recuperato e tratto in salvo poco dopo le 15 di oggi grazie ad un intervento effettuato da ...