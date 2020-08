Francesco Totti in diretta con la figlia Chanel ‘bacchetta’ un fan: “Ti piace? Non scherziamo, sono geloso” (Di domenica 30 agosto 2020) Il caso Chanel Totti è stato per giorni al centro del dibattito pubblico per via di una copertina del settimanale Gente dove la tredicenne, in bikini con fondoschiena bene in vista ma volto blurato, viene paragonata alla mamma: sono intervenuti i genitori, l’ex capitano della Roma e Ilary Blasi, la direttrice del settimanale, Monica Mosca, è stata segnalata al collegio territoriale dall’ordine giornalisti per valutare la sussistenza di eventuali violazioni della Carta di Treviso (inserita nel testo unico della deontologia), ed è intervenuto il Garante della privacy. Ieri Francesco Totti, durante una diretta Instagram fatta proprio con la figlia Chanel, ha “rimesso al suo posto” un fan che faceva dei ... Leggi su ilfattoquotidiano

