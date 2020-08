Dichiarazioni piloti Ferrari post GP Belgio 2020 (Di domenica 30 agosto 2020) – Sebastian Vettel e Charles Leclerc sembrano quasi affranti dopo il 13esimo e 14esimo posto conquistati nel GP del Belgio. I piloti hanno dato tutto, cercando di andare oltre i limiti della macchina. Nei primi metri di gara il monegasco ha addirittura messo a segno ben cinque sorpassi, di cui uno straordinario nei confronti di Sergio Perez all’esterno dell’ultima chicane. Charles e Sebastian hanno lottato con una macchina instabile e lenta, oltre che inaffidabile per i tanti problemi elettrici avuti durante la gara, soprattutto dal monegasco. I piloti non riuscivano a sfruttare la potenza del motore, il DRS sui rettilinei e nemmeno riuscivano a difendersi nel tratto più guidato della pista. Un disastro per una SF1000 semplicemente oscena. Charles Leclerc: “Oggi non penso che ... Leggi su sport.periodicodaily

sowmyasofia : Dichiarazioni piloti Ferrari post GP Belgio 2020 - Mauro_Serafin : Ma figuriamoci se aspetto le dichiarazioni di Binotto, già so che mancava fiducia ai piloti. #BelgianGP - thevscientist : Non ho commentato queste qualifiche, ma sinceramente non c’è niente da commentare. È stato detto tante volte: è una… - Nicosig1997 : RT @Giuly9810: In questo momento/situazione, con questa macchina, io preferirei fare silenzio stampa piuttosto che mettermi in ridicolo. Di… - Giuly9810 : In questo momento/situazione, con questa macchina, io preferirei fare silenzio stampa piuttosto che mettermi in rid… -