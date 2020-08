Covid, Conte sapeva tutto già il 12 febbraio: un dossier segreto inchioda il governo (Di domenica 30 agosto 2020) Covid, Conte sapeva tutto già il 12 febbraio ma mandava mascherine e camici in Cina: un dossier segreto inchioda il governo. Secondo quanto rivelato da Repubblica in queste ore, premier ed esecutivo sapevano tutto il 12 febbraio: e non hanno agito in tempo. Un report segreto, di cui dà conto oggi un servizio del quotidiano diretto da Molinari, lo rivela con tanto di nomi, cifre, dati. Soprattutto, una data: quella del 12 febbraio scorso. Ossia, due settimane prima dei focolai di Codogno e Vo’ Euganeo che, come noto, hanno segnato drammaticamente l’inizio dell’epidemia in ... Leggi su secoloditalia

