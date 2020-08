Coronavirus, un altro ricovero a Novara: +60 casi in Piemonte (Di domenica 30 agosto 2020) Oggi l'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che sono 32.844 , + 60, rispetto a ieri, di cui 43 asintomatici , dei 60 casi, 19 screening, 33 contatti di caso, 8 con indagine in corso. I ... Leggi su novaratoday

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus altro Coronavirus, altro record in provincia di Latina: 21 positivi, undici solo nel capoluogo Il Messaggero Coronavirus: altri 5 positivi in poche ore nel Casertano, I COMUNI

Caserta – Continuano inesorabilmente ad aumentare i casi positivi di Coronavirus, un po in tutta la Provincia di Caserta. Dopo l’articolo di questa mattina si registrano altre 5 persone positive al co ...

"Sapevano tutto il 12 febbraio". Il report segreto inguaia Conte

Mercoledì 12 febbraio per il Ministero della Salute era prevista un'agenda fitta di impegni importantissimi: a fine mattinata la visita dell'ambasciatore cinese con cui la Farnesina avrebbe concordato ...

