Calciomercato Inter, Vidal e Kanté ok: parte il piano vendite (Di domenica 30 agosto 2020) Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', quelli in uscita sono tanti ma è chiaro che a far gola sono soprattutto Brozovic e Skriniar. Il primo è quello che gode della valutazione più alta per ottenere ... Leggi su calciomercato

DiMarzio : Il @sscnapoli valuta anche #Candreva come esterno: è in uscita dall’@Inter, se n’è parlato oggi con il suo agente i… - DiMarzio : Separazione tra l'#Inter e #BorjaValero: primi interessamenti da club di #SerieA - DiMarzio : #Kolarov promesso sposo dell'#Inter: le ultime - VittoRoto : #Godin ha più di un estimatore e l'#Inter non si opporrebbe ad una richiesta di cessione. [La Gazzetta dello Sport] #FCIM #Calciomercato - ElTrattore : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Inter-#Kolarov, parti a lavoro sul contratto -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter Calciomercato Inter, Barzaghi: “Ci sono grosse novità, Conte ha deciso!” Cittaceleste.it Inter, Borja Valero dice addio: 'È stato un onore indossare questi colori' FOTO

Niente rinnovo, nonostante i rumors degli ultimi giorni e la stima ribadita più volte a mezzo stampa da parte di Antonio Conte. L'avventura di Borja Valero all' ...

Calciomercato Serie A: il punto della situazione sulle trattative

Il Napoli saluta Allan: il brasiliano ha accettato l’Everton. Il Milan chiude per Brahim Diaz e accoglie nuovamente Ibrahimovic. MILANO – Ci avviciniamo ad ampie falcate verso l’apertura ufficiale del ...

Niente rinnovo, nonostante i rumors degli ultimi giorni e la stima ribadita più volte a mezzo stampa da parte di Antonio Conte. L'avventura di Borja Valero all' ...Il Napoli saluta Allan: il brasiliano ha accettato l’Everton. Il Milan chiude per Brahim Diaz e accoglie nuovamente Ibrahimovic. MILANO – Ci avviciniamo ad ampie falcate verso l’apertura ufficiale del ...