Cagliari, Di Francesco: "E' difficile lavorare con il Covid" (Di domenica 30 agosto 2020) Cagliari - Squadre al lavoro ai tempi del Covid . Ed Eusebio Di Francesco , neo allenatore del Cagliari , sta sperimentando in questi giorni che cosa significa allenare una squadra in tempi di ... Leggi su corrieredellosport

pisto_gol : Tudor (esonerato dall’Udinese) alla Juventus Maran ( esonerato dal Cagliari) al Genoa Di Francesco (esonerato dall… - hbk_89 : RT @calciomercatoit: ????#Inter - Radja #Nainggolan vuole continuare a vestire la maglia del #Cagliari ??#CMITmercato - calciomercatoit : ????#Inter - Radja #Nainggolan vuole continuare a vestire la maglia del #Cagliari ??#CMITmercato - sportli26181512 : #Cagliari, Di Francesco: 'E' difficile lavorare con il Covid': Il tecnico: 'In 10 giorni 4 tamponi, ci saranno rita… - sportface2016 : #Cagliari, le dichiarazioni di #DiFrancesco sul mercato in entrata -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Francesco

L'Unione Sarda.it

Radja Nainggolan, centrocampista belga di proprietà dell’Inter e l’ultimo anno in prestito al Cagliari, potrebbe continuare la sua avventura con la maglia del club sardo Secondo quanto riportato da ‘L ...Allenare una squadra di calcio in tempi di coronavirus non è cosa semplice, e lo sa bene anche Eusebio Di Francesco, il neo allenatore del Cagliari. Quattro infatti i giocatori positivi e due sono sot ...