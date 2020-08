Albero su una tenda da campeggio, morte due sorelle di 3 e 14 anni. Il cordoglio di Conte (Di domenica 30 agosto 2020) Marina di Massa, Albero cade su una tenda in un campeggio: morte due sorelle di 3 e 14 anni. Maltempo, tragedia a Marina di Massa, Massa Carrara, dove un Albero è caduto su una tenda in un campeggio travolgendo le persone che si trovavano all’interno. Stando alle prime informazioni emerse, la tragedia ha interessato una famiglia di origine marocchina residente a Torino. La famiglia aveva affittato un bungalow vicino al quale avevano montato una tenda da campeggio. Anche il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha commentato la tragedia esprimendo il proprio dolore per la tragica scomparsa delle due bambine. Marina di Massa, Massa Carrara: ... Leggi su newsmondo

