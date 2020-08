Valmadrera festeggia i cento anni di Giuseppe Ruberto (Di sabato 29 agosto 2020) La persona più anziana di Valmadrera, Giuseppe Ruberto, ha festeggiato - in modalità esclusivamente anticovid - venerdì 28 agosto in Casa di Riposo Opera Pia Magistris il suo 100° compleanno. È un ... Leggi su leccotoday

Ultime Notizie dalla rete : Valmadrera festeggia Valmadrera festeggia i cento anni di Giuseppe Ruberto LeccoToday Valmadrera, festa alla casa di riposo per il centenario di Giuseppe Ruberto

VALMADRERA – Grande festa ieri, venerdì 28 agosto alla casa di riposo Opera Pia Magistris per il centenario di Giuseppe Ruberto. Nato in Calabria e precisamente a Serra San Bruno nel 1920, Ruberto si ...

VALMADRERA – Grande festa ieri, venerdì 28 agosto alla casa di riposo Opera Pia Magistris per il centenario di Giuseppe Ruberto. Nato in Calabria e precisamente a Serra San Bruno nel 1920, Ruberto si ...