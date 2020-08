“Vaccino entro la fine dell’anno L’Ue comprerà 1.5 mld di dosi” (Di sabato 29 agosto 2020) "Il primo vaccino potrebbe essere disponibile verso la fine di quest'anno, o all'inizio del 2021. Il nostro obiettivo è che tutti i cittadini e tutti i Paesi abbiano pari accesso". A dirlo in un'intervista a La Stampa è la cipriota Stella Kyriakides, commissario Ue alla Salute. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

