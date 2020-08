Ultime Notizie Roma del 29-08-2020 ore 11:10 (Di sabato 29 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale ancora ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio non escludo totalmente un nuovo look down noi però faremo di tutto per impedirlo lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron mentre nel paese si registrano 7379 nuovi casi di coronavirus dato record negli ultimi mesi e 20 morti in Spagna sono invece 3829 contagi nelle Ultime 24 ore 15 morti Madrid e intanto annunciato che a settembre tutti gli alunni dovranno indossare la mascherina a scuola ancora coronavirus fine primo piano sono 1462 i nuovi casi registrati in Italia in lieve aumento rispetto ai 1411 i tamponi sono stati 97 mila 65/9 i morti nelle Ultime 24 ore per un totale di 35472 dall’inizio della pandemia aumentano di 71terapie Intensive mentre sono 47 in più le persone ricoverate negli ... Leggi su romadailynews

fanpage : Falsi certificati di tamponi negativi per imbarcarsi sul traghetto a Genova, 3 denunciati - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, aumentano ancora leggermente i contagi in Italia: 1.462 (contro i 1.411 di ieri) nelle ultime 24 ore.… - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie. Focolaio in Rsa Milano, 22 positivi. Russia oltre i 980mila casi… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Trasporti Scuola post Covid. La proposta: “lo Shuttle attraversi Torre Faro per gli studenti”)… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 29-08-2020 ore 11:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: in Francia 7.379 casi, Macron: “Non escludo nuovo lockdown” Fanpage.it A Cuneo "Il Salotto delle Stelle": buona la prima per le cene in piazza a lume di candela

Magica atmosfera di luci, gusti e profumi in piazza Galimberti, dove sino a domenica si gustano le specialità di 14 ristoranti cittadini Buona la prima ieri sera - giovedì 27 agosto - a Cuneo per "Il ...

Coronavirus, in Alto Adige altri 9 positivi: 90 casi nell’ultima settimana. In isolamento 1.613 persone

BOLZANO. In Alto Adige il coronavirus torna a preoccupare le autorità sanitarie: nell’ultima settimana infatti sono stati registrati 90 casi. Oggi, 29 agosto, sono state 9 le persone risultate positiv ...

Magica atmosfera di luci, gusti e profumi in piazza Galimberti, dove sino a domenica si gustano le specialità di 14 ristoranti cittadini Buona la prima ieri sera - giovedì 27 agosto - a Cuneo per "Il ...BOLZANO. In Alto Adige il coronavirus torna a preoccupare le autorità sanitarie: nell’ultima settimana infatti sono stati registrati 90 casi. Oggi, 29 agosto, sono state 9 le persone risultate positiv ...