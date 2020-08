Sanità, niente più ‘Superticket’: ecco da quando (Di sabato 29 agosto 2020) Il Supertickt sanitario introdotto nel 2011 è stato abolito:nessuno dovrà più pagarlo. La norma – approvata a dicembre – entrerà in vigore dal 1° settembre. niente più superticket sanitario su visite ed esami ambulatoriali. ‘Ogni volta che una persona non si cura come dovrebbe per motivi economici siamo dinanzi a una sconfitta per tutti noi e a una violazione della Costituzione’ – dichiara il Ministro della Salute Roberto Speranza. Ogni volta che una persona non si cura come dovrebbe per motivi economici siamo dinanzi a una sconfitta per tutti noi e… Gepostet von Roberto Speranza am Samstag, 29. August 2020 Sanità, niente più ‘Superticket’: ecco da quando su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

