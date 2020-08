Roma, primo allenamento anche per Pedro. Al via la nuova stagione (Di sabato 29 agosto 2020) La Roma nel pomeriggio di oggi si è ritrovata a Trigoria dopo l’esito negativo dei tamponi. Inizia perciò la nuova stagione dei giallorossi che si preparano a un nuovo ciclo dopo l’arrivo di Dan Friedkin. Nella seduta odierna al centro sportivo Fulvio Bernardini erano assenti i quattro positivi al covid-19 (Mirante, Perez, Kluivert e Peres) più Pastore che nelle scorse settimane si è operato all’anca. Presente Kolarov, in uscita verso l’Inter. All’allenamento era presente anche Pedro, nuovo acquisto giallorosso che ha svolto fisioterapia dopo l’infortunio alla spalla. L’ex Chelsea poi si è fermato a parlare con Fonseca, come si può vedere nelle foto rilasciate dai social della ... Leggi su alfredopedulla

