Palermo, le parole chiave di Boscaglia: linea alta e sincronia. Silipo il jolly del tecnico rosanero (Di sabato 29 agosto 2020) Ieri per la prima volta Roberto Boscaglia ha schierato la squadra a tutto campo.Il tecnico siciliano, dal ritiro a Petralia Sottana, sta iniziando a delineare il suo Palermo. Un tentativo agli albori, dato che in rosa mancano ancora tanti tasselli, ma che serve all’allenatore per trasmettere alla squadra le sue idee e comprendere le potenzialità dei suoi giocatori. L’undici indicativo, ad oggi, è un 4-2-3-1, complici le lacune a centrocampo. In difesa, a causa dell’infortunio di Masimiliano Doda, ad occupare la fascia destra nei prossimi giorni sarà Andrea Accardi. Al centro ad affiancare Edoardo Lancini è il neo-acquisto Ivan Marconi. Dall’altra parte, invece, Roberto Crivello. A centrocampo, dato il forfait di Alessandro ... Leggi su mediagol

WiAnselmo : #Palermo, le parole chiave di Boscaglia: linea alta e sincronia. Silipo il jolly del tecnico rosanero - Mediagol : #Palermo, le parole chiave di Boscaglia: linea alta e sincronia. Silipo il jolly del tecnico rosanero - MondoPalermo : Miccoli nella “Hall Of Fame” rosanero. Lui sui social: “Senza parole. Vi amo” (FOTO) - Pippo_Moscuzza : RT @scelfo: Ci sono nomi, storie, persone, che diventano dei simboli per le loro scelte, per le loro parole. Uno di questi è #LiberoGrassi.… - RaffCimmino : RT @scelfo: Ci sono nomi, storie, persone, che diventano dei simboli per le loro scelte, per le loro parole. Uno di questi è #LiberoGrassi.… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo parole Ritiro Palermo, le parole del tecnico Roberto Boscaglia Madonie Press Saraniti, finalmente il sogno Palermo: "Il no alla D? Tutto chiarito, sono orgoglioso di essere qui"

Per lui, palermitano doc, indossare la maglia del Palermo e’ il coronamento di un sogno. Nato nel quartiere Borgo Nuovo, Andrea Saraniti avrà una doppia responsabilità. Il centravanti, dal ritiro di P ...

Palermo, per la difesa spunta un grande ex

Secondo quanto riporta Tuttosport, il club siciliano starebbe pensando al classe ‘89 Ezequiel Munoz o meglio, viceversa… Il calciatore ha infatti dichiarato che per lui sarebbe bello tornare in una pi ...

Per lui, palermitano doc, indossare la maglia del Palermo e’ il coronamento di un sogno. Nato nel quartiere Borgo Nuovo, Andrea Saraniti avrà una doppia responsabilità. Il centravanti, dal ritiro di P ...Secondo quanto riporta Tuttosport, il club siciliano starebbe pensando al classe ‘89 Ezequiel Munoz o meglio, viceversa… Il calciatore ha infatti dichiarato che per lui sarebbe bello tornare in una pi ...