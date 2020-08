Nocera Inferiore, utilizzano pistole giocattolo in luogo pubblico: due giovani denunciati (Di sabato 29 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNocera Inferiore (Sa) – Nel pomeriggio di ieri, 28 agosto, gli agenti della Polizia di Stato della Sezione di polizia giudiziaria del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nocera Inferiore, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria due giovani di 20 e 17 anni, responsabili di aver utilizzato in luogo pubblico due pistole giocattolo, repliche di armi di fuoco attualmente catalogate, effettuando alcuni spari in una zona residenziale collinare di Nocera Inferiore. Intorno alle ore 17, alcuni cittadini impauriti segnalavano gli spari al Commissariato ritenendo fosse in atto in zona un’azione criminosa da parte di ignoti. Prontamente i poliziotti si ... Leggi su anteprima24

