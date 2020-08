Meteo prossimi 15 giorni con clamorose NOVITÀ autunnali (Di sabato 29 agosto 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 giorni Diamo per assodato il peggioramento Meteo che ci sta interessando, e che condizionerà gran parte della prima settimana di settembre. Non dimentichiamoci che stiamo parlando dell’esordio dell’Autunno, che per convenzione Meteorologica è appunto fissato il 1° giorno di settembre. Ma essendo un approfondimento a 15 giorni, siamo già proiettati verso la seconda decade settembrina e per poter stilare un trend Meteo climatico quanto meno plausibile dobbiamo necessariamente affidarci ai modelli matematici di previsione. Modelli che evidenziavano un ritorno dell’Alta Pressione e del caldo, questo sino a ieri, ma che oggi mostrano delle discordanze che potrebbero sfociare in delle novità ... Leggi su meteogiornale

adrianosettin : Previsioni meteo Veneto per i prossimi giorni aggiornate sabato 29 agosto 2020 - infoitinterno : Meteo SAN MARTINO DI CASTROZZA: temporali oggi e nei prossimi giorni - IldiariodiJess : Oggi c'è molto vento ma è così caldo che se non c'era era meglio. Sto facendo la sauna e il brutto è che dando un'o… - Ossmeteobargone : RT @ilmeteonet: Ecco le previsioni #meteo aggiornate per i prossimi giorni! Cambiamenti importanti in arrivo. Ci spiega tutto @LucaLombroso… - VerdiVeneto : RT @arpaveneto: Vuoi ricevere le previsioni meteo Arpav su Telegram? Con ArpavMeteoVenetoBot ricevi le segnalazioni su fenomeni di rilievo… -