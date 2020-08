Messi, Guardiola a Barcellona. Immobile lancia la Lazio (Di sabato 29 agosto 2020) ROMA - Ore decisive per il futuro di Messi , il tecncio del Manchester City Pep Guardiola è a Barcellona . 'In Champions non vogliamo fare la comparsa' : questo il messaggio dell'attaccante della ... Leggi su corrieredellosport

Gazzetta_it : Messi, il futuro in 48 ore. E a Barcellona c’è anche Guardiola... - ZZiliani : Messi: “Dopo l’acquisto di Pjanic ho sentito Bartomeu discutere con la Juve uno scambio Suarez-Higuain. A quel punt… - SkySport : Futuro Messi, sono ore decisive. A Barcellona c'è anche Guardiola: le news - ilhamalexandr : RT @CNNIndonesia: Guardiola Tiba di Barcelona demi Messi - HaitianTimes_ : Messi, Ronaldo and Guardiola – PSG will assemble ‘dream team’ by 2021 -