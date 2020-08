Meloni: «Zingarè, taci, che facevi lo scemo con gli aperitivi a Milano. Se torna il virus è colpa vostra» (Di sabato 29 agosto 2020) «Zingarè, ma ci vuole una bella faccia a dire a noi che siamo i negazionisti, perché quando chiedevamo di mettere in quarantena chi rientrava dalla Cina, tu stavi ad abbracciare i cinesi e dicevi che l’unico virus era il razzismo! E stavi a fare lo scemo a prendere gli aperitivi a Milano! Ma come vi permettete, noi non abbiamo mai negato niente». Durissimo l’intervento di Giorgia Meloni a Lecce durante un comizio elettorale in diretta Fb. «Non accettiamo accuse di responsabilità che non abbiamo». Meloni: «Non si può mettere un passante a fare il ministro» «Se il virus ritorna, non è colpa dell’opposizione o di Briatore, ma è ... Leggi su secoloditalia

Ultime Notizie dalla rete : Meloni Zingarè Roma, Comunali 2021: la Raggi si ri-candida, il Pd traccheggia e la destra avanza Cinque Quotidiano