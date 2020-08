McKennie aspetta De Sciglio e Ramsey: primo "intoppo" alla Juventus (Di sabato 29 agosto 2020) McKennie attende le cessioni di De Sciglio e Ramsey per poter scegliere il numero di maglia alla Juventus. Leggi su 90min

Weston McKennie sarà a tutti gli effetti un nuovo calciatore della Juventus nelle prossime ore. Il centrocampista classe '98 ha sostenuto le visite mediche con il club bianconero e firmerà a breve il ...

Juve, il Rennes pensa a Rugani per la Champions. E quel retroscena con il Lione...

Alla Juventus è iniziata l'era Pirlo. Primi giorni di lavoro alla Continassa, il nuovo allenatore sta dando la sua impronta alla squadra ma vuole essere uno deg ...

