La ricetta dell’insalata per «negati» di Benedetta Parodi (Di sabato 29 agosto 2020) Cucinare con Benedetta Parodi può essere persino più facile e divertente di quanto ci abbia abituato. Un esempio per riprovare? L’insalata – di cui trovate la ricetta nella gallery sopra – fatta con lattuga iceberg («perché – dice – è la più facile da pulire»), mango e salmone affumicato a pezzetti, mandorle a lamelle («che se vuoi fare le cose per bene – prosegue – le fai pure tostare in padella»). Una ricetta che non richiede grandi abilità, anzi nessuna, né fornelli o ingredienti complicati, che con un po’ di voglia potrebbero fare persino i negati, come i concorrenti del suo nuovo programma di cucina che finalmente sdrammatizza la cucina in tv: Senti chi mangia, in onda dal 14 settembre, dal lunedì al venerdì, nel pomeriggio) su La7 dove torna a sette anni di distanza dai suoi Menù di Benedetta. Leggi su vanityfair

